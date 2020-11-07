وفاة صفوت عبيد أشهر رجال القضاء العرفي في كفر الشيخ

شيع الآلاف من أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، صفوت عبيد، أبرز القيادات الشعبية وأشهر رجال القضاء العُرفي وفض المنازعات بمركز بيلا والمحافظة، والذي وافته المنية إثر رحلة صراع طويلة مع المرض.





وكان صفوت عبيد، يشغل مدير عام التأمينات الاجتماعية بمنطقة كفر الشيخ، ثم شغل منصب وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية بقطاع وجه بحري، ومن أبرز وأشهر رجالات القضاء العرفي في محافظة كفر الشيخ.





وسبق لصفوت عبيد، أن خاض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز بيلا لعدة دورات، ولم يحالفه التوفيق بالرغم من شعبيته الجارفة، التي اكتسبها من سمعته الطيبة بين الناس وقول الحق والفصل في النزاعات بكل حيادية.





ويعد الراحل صفوت عبيد، من قامات ورموز العمل الشعبي، حيث سبق أن انتخب عضوًا للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفر الشيخ.





جدير بالذكر أن الراحل، لديه 4 أبناء هم المستشاران، حمادة صفوت عبيد، وأحمد صفوت، رئيسا محكمة، ومعمر وحسام محاميان بارزان بمركز بيلا.



