بكلمات مؤثرة.. مني فاروق تتذكر والدها الراحل في ذكرى عيد ميلاده

حرصت الفنانة مني فاروق ، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، الذى يوافق 6 نوفمبر، بينما قام متابعوها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت مني فاروق، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة لوالدها الراحل، وعلقت قائلة:" بابا النهاردة عيد ميلادك الله يرحمك خامس عيد ميلاد ليك في الجنة ربنا يجعلك في اعلي درجات الجنة محتاجلك قوي ومحتاجة احضنك اوي واحكيلك علي كل اللي بيحصلي"

وتابعت "انا تعب قوي في الدنيا من غيرك ودائما فكراك ودايما بدعيلك ونفسي اشوفك أن شاء الله اللقاء قريب لانك وحشتني وفي مكان احسن الله يرحمك ويغفر لك ويحسن خاتمتي اسالكم الفاتحة والدعاء لابويا وكل من رحلوا عنا ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

