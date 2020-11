كواليس فيلم شبكة الموت.. صورة نادرة لـ نادية الجندي مع فاروق الفيشاوي

View this post on Instagram

بمناسبة عرض فيلم #شبكة_الموت 🎥 إمبارح علي قناة #روتانا_كلاسيك حعرض لكم #صوره_نادره تنشر لأول مرة من كواليس تصوير أخر مشهد بالفيلم مع كاست العمل المميز الفنان #فاروق_الفيشاوي والمخرج #نادر_جلال ومدير التصوير #سمير_فرج والماكيير #محمد_عشوب والفنان #عثمان_محمد_علي الله يرحم كل من رحلوا عنا 🙏🏻🙏🏻🤲🏻 #نادية_الجندي 🤍🖤