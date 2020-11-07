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أخبار العالم

إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز بفيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بإصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إنه بالإضافة إلى مادوز، أصيب المسؤول بحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، نيك ترنر بفيروس كورونا. 

وذكرت مجلة "نيويورك" أن مادوز كان متواجدًا في البيت الأبيض حينما كان لديه الفيروس، وذلك برفقة الرئيس دونالد ترامب، وابنته ميلانيا وزوجها جاريد كوشنر، ونجل ترامب، دونالد ترامب الابن. 

وفي وقت سابق، انتقد أنطوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا والمستشار الأبرز لدونالد ترامب حول الوباء إستراتيجية الإدارة الأمريكية في التعامل مع أزمة كوفيد 19. 

واعتبر فاوتشي أن  مقاربة بايدن للوباء تعتبر أكثر جدية من مقاربة المرشح الجمهوري. ووصف البيت الأبيض تصريحات فاوتشي "بغير مقبولة" واتهمه بأنه يسعى إلى إضعاف ترامب.

وأشار إلى أن دونالد ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأمريكي بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.

وتابع فاوتشي "فجأة، لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلى رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله" مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ عدة أسابيع.

وتحدث فاوتشي عن فارق كبير بين مقاربة البيت الأبيض لمواجهة الوباء وتلك التي يعتمدها المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي "ياخذ الوباء على محمل الجد من وجهة نظر الصحة العامة".


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