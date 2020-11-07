المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ونتائج انتخابات أمريكا.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات ذات الشأن المحلي منها انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.



وأشارت الصحف إلى أن انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية تجرى بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء).



وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.



وذكرت الصحف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.



وثمن رئيس الوزراء الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة من خلال جهودها في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وذلك في العديد من الملفات التي تشغل المواطنين، والمساهمة في حل الكثير منها، كما وجه الشكر لجميع الوزارات والجهات المتعاونة مع فريق عمل المنظومة، بهدف حل مشكلات المواطنين، والتعامل مع شكاواهم، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين محل تقدير واسع.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنها استقبلت (93) ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2020، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة (87) ألف شكوى وتم توجيه (68) ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ (19) ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (6) ألاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما ركزت الصحف أيضا على متابعة رئيس مجلس الوزراء مع سامح العكاري المشرف العام على مشروع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، مستجدات العمل بالمشروع والموقف النهائي لمراحله التنفيذية تمهيدًا لافتتاحه رئاسيا.



واطلع الدكتور مدبولي على الموقف الحالي للمشروع، مؤكدا أن إنشاء هذا المُجمع، المتخصص في تصنيع وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية للوزارات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية وهيئاتها كافة والفريد من نوعه بما يتضمنه من إدارات ذكية عديدة، يعد الأحدث في المجالات التي يختص بها على المستوى العالميّ، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأن يتم إنشاء مُجمع للاعتماد عليه، كأداة رئيسية لصالح الجهات الحكومية في متطلبات التحوّل الرقمي لتقديم جميع الحلول التكنولوجية المتكاملة بمجالات الإصدار الذكي بأنواعها، سواء كانت وثائق رسمية أو بطاقات ذكية.



وفي شأن آخر، لفتت الصحف إلى انتهاء وزارة قطاع الأعمال العام من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية، حول مسودة لائحة الموارد البشرية.



وذكرت الوزارة - في بيان- أنه على مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة. مضيفة أنه جار حاليًا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.



وعلى الصعيد الدولي، ذكرت الصحف أن الولايات المتحدة تحبس أنفاسها مع التقارب الشديد في عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مع استمرار أعمال الفرز في الولايات الخمس المتبقية ، والتي ستحدد هوية الرئيس الأمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة.