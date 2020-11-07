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أخبار العالم

إسرائيل تشتعل.. مظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو ووزير الجيش للمطالبة بالاستقالة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
مظاهرات حاشدة أمام
مظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو
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سمر صالح
تشتعل إسرائيل بمظاهرات حاشدة أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأمام بيت وزير الجيش بيني جانتس أيضًا تنديدًا بفساد حكومة إسرائيل وللمطالبة باستقالتة نتنياهو.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية منعت التظاهر أمام منازل الشخصيات العامة بأمر من المحكمة العليا لكن المتظاهرين استمروا فى احتجاجاتهم أمام منزل نتنياهو. 

وأدانت المنظمات الاحتجاجية فى إسرائيل  موقف الشرطة مؤكدة إنها ستقدم التماسًا للمحكمة العليا.
 
وحاولت الشرطة الإسرائيلية منع التظاهر أمام منزل وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل بيني جانتس.

ونشرت قوات الشرطة الإسرائيلية قواتها بعد قرار منع التظاهرات أمام منزل نتنياهو وجانتس بعد مئات الأمتار فقط .

وقالت منظمات احتجاجية إنها ستقدم التماسًا ضد الشرطة للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت "هآرتس" إن عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام منزل نتنياهو ومعظم النساء يرتدين الحجاب ، ومعظم الرجال يرتدون الكيباه يقفون في صمت وبعضهم يلوح بأعلام إسرائيلية ضد نتنياهو.

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