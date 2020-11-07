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ديني

وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب: المشاركة واجب وطني على كل مصري.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
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محمد صبري
أدلى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، اليوم السبت، بصوته الانتخابي فى انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الطبري التابعة لمدينة الشروق.


ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات مجلس النواب الحالية.


وقال وكيل الأزهر إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثباتٌ للعالم أجمع أن الشعب المصرى قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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