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أخبار البلد

تزاحم شديد من الناخبين أمام لجنة عابدين الثانوية بنات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:38 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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منار شعبان - ايمان عبداللطيف
شهدت لجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات تزاحما شديدا من قبل الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط الالتزام بارتداء الكمامات وفقا لقواعد الإجراءات الاحترازية.

بدأت سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الثانية بشكل منظم وحرصت لجنة مدرسة نوبار الاعدادية بعابدين على توزيع الكمامات على الناخبين والاستعانة بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن لتسهيل دخولهم مقر اللجنة للمشاركة في العملية الانتخابية.

انطلق منذ قليل ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل بعد انتهائه بالخارج، والذي استمر ثلاثة أيام سابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء

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