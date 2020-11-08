رغم زعمه بأنه الرئيس.. زعماء العالم بتجاهلون ترامب ويهنئون بايدن

تجاهل العشرات من زعماء العالم مزاعم دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد، وذلك عبر التهنئة المستمرة لجو بايدن على فوزه المتوقع بمنصب الرئيس الأمريكي.









وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من أوائل الداعمين لبايدن (77عاما) عبر تهنئته بفوزه كرئيس منتخب، بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، مما منحه 270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية.









بايدن، الذي سيكون الرئيس 46 للولايات المتحدة ، هو أيضًا صاحب أعلى معدل تصويت لمرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث حصل على حوالي 75 مليون بطاقة اقتراع.









وتوالت التهنئة لبايدن من زعماء العالم، و كذلك زميلته كمالا هاريس، بفوزهما المتوقع، وكتب ترودو رئيس وزراء كندا عبر تويتر: " نيابة عن حكومة كندا ، أهنئ جو بايدن و كامالا هاريس على انتخابهما كرئيس ونائب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمتع كندا والولايات المتحدة بعلاقة استثنائية فريدة من نوعها".









وتابع في تغريدة أخرى: "أتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب بايدن ، ونائب الرئيس المنتخب هاريس ، وإدارتهم ، والكونجرس الأمريكي بينما نتصدى معًا لأكبر تحديات العالم"، وتوالت غيرها من رسائل التهنئة من قبل قادة العالم الآخرين.









كما نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا نصه: "اختار الأمريكيون رئيسهم.. تهانينا جو بايدن وكامالا هاريس.. لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم.. دعونا نعمل معا!".









وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان: "مبروك! لقد اتخذ الشعب الأمريكي قراره.. سيكون جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية.. منى له بصدق كل التوفيق والنجاح ، كما أود أن أهنئ كامالا هاريس ، أول نائبة رئيس منتخبة في تاريخ بلدك".









و كتب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: "تهانينا لـ جو بايدن على فوزك الرائع! بصفتك نائب الرئيس سابقا، كانت مساهمتك في تعزيز العلاقات الهندية الأمريكية حاسمة ولا تقدر بثمن.. أتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق مرة أخرى للارتقاء بالعلاقات الهندية الأمريكية إلى مستويات أعلى".









وأضاف ناريندرا: "تهانينا القلبية كامالا هاريس .. نجاحك رائد وموضع فخر هائل لكل الأمريكيين الهنود.. أنا واثق من أن العلاقات النابضة بالحياة بين الهند والولايات المتحدة سوف تزداد قوة بدعمكم وقيادتكم".









كما أصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة نصها: "تهانينا جو بايدن وكامالا هاريس"، وتلاه بيان جاء فيه: " مبروك لجو بايدن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة ولكمالا هاريس على إنجازها التاريخي.. الولايات المتحدة هي أهم حليف لنا وأنا أتطلع للعمل معًا بشكل وثيق على أولوياتنا المشتركة ، من تغير المناخ إلى التجارة والأمن".









كما سارعت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أرديرن ، لإظهار دعمها لبايدن في فوزه بأن بلادها ستعمل جنبا إلى جنب مع أمريكا، وقالت في بيان "العلاقة بين بلدينا قوية ، وأنا أتطلع إلى تطوير علاقات أوثق مع إدارة بايدن المقبلة.. أظهرت حملة الرئيس المنتخب أيضًا الاهتمامات المشتركة لدينا في مواجهة التحديات العالمية مثل كوفيد-19 وتغير المناخ.. هناك العديد من التحديات أمام المجتمع الدولي في الوقت الحالي ، ورسالة الوحدة من جو بايدن تضعنا جيدًا في مواجهة هذه التحديات".









كما اعترف أرديرن بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث غردت: "تمتعت نيوزيلندا بعلاقات إيجابية وتعاونية مع الولايات المتحدة خلال فترة إدارة ترامب ، وخاصة في منطقتي الهند والمحيط الهادئ وجزر المحيط الهادئ".









وكان من بين الذين هنأوا بايدن أيضا فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا ، الذي كان في تحقيق مساءلة دونالد ترامب في الكونجرس، وكان قد حاول إبعاد نفسه عن السياسة الأمريكية بعد محادثة هاتفية مع ترامب في يوليو ، شكر خلالها الرئيس الأمريكي على دعمه الكبير في مجال الدفاع، و وقال أيضًا إن أوكرانيا مستعدة للتعاون من أجل الخطوات التالية، وفقًا لنص أصدره البيت الأبيض.









وكتب زيلينسكي تهنئة لبايدن اليوم: "تهانينا جو بايدن وكامالا هاريس.. أوكرانيا متفائلة بشأن مستقبل الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.. لقد تعاونت أوكرانياو الولايات المتحدة دائمًا في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والديمقراطية ومحاربة الفساد. صداقتنا ستصبح أقوى فقط!".









كما نشر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها: "تهانينا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.. كان جو بايدن صديقًا حقيقيًا لليونان وأنا متأكد من أن العلاقة بين بلدينا ستزداد قوة في ظل رئاسته".









كما قدم رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تهانيه إلى بايدن، وكتب: " تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن.. نحن نتطلع إلى العمل مع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي والتعاون في القضايا العالمية ، مثل تغير المناخ والدفاع عن الديمقراطية والأمن الدولي".









وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "تهانينا لـ جو بايدنعلى انتخابك كرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.. أدلى عدد قياسي من الناس بأصواتهم في هذه الانتخابات. يوضح هذا حيوية الحياة السياسية الأمريكية وديمقراطيتها".









وأضاف روبرت أبيلا ، رئيس وزراء مالطا: "تهانينا على فوز جوبايدن، وتهانينا أيضا لـ كامالا هاريس كأول امرأة نائب الرئيس في الولايات المتحدة إنها ملهمة جدًا".