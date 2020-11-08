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أخبار العالم

بالترنج والنظارة.. كامالا هاريس تبلغ بايدن خبر فوزه بالرئاسة.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية شريط فيديو لـ كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وهي تخبره بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وظهر هاريس، وهي ترتدي ترنج رياضي، وتجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهي في حالة سعادة غامرة قائلة: "لقد فعلناها يا جو، اصبحت رئيس الولايات المتحدة القادم". 


وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في "خطاب النصر" أول قرار له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن إنه سيعين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين لخطة البيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف: "عملنا يبدأ من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لا يمكن أن نحسن الاقتصاد وأن نستعيد حيويتنا ونحافظ على أرواح أبنائنا إلا بعد السيطرة على الجائحة.

وتابع: "يوم الاثنين سوف أعلن عن مجموعة من العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين ليساعدونا في العمل على وضع خطة تبنى على العلم المتين" لمحاربة الجائحة.

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