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رياضة

وادي دجلة يُؤمّن عرينه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
بابا فاسيليو مدرب
بابا فاسيليو مدرب دجلة
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عمرو الحلوانى

استقر مسئولو نادى وادى دجلة على عدم التعاقد مع أى حارس مرمى آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن تم ضم مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم قبل عدة أيام بشكل رسمي.


وشهدت الأيام الماضية قيام مسئولي دجلة بفسخ التعاقد بشكل رسمي مع خالد وليد الحارس الثاني للفريق بالتراضي بناء على رغبة من الطرفين في ظل غياب الحارس الكامل عن المشاركة في المباريات.


ويري مسئولو دجلة أن محمد عبد المنصف ومسعد عوض ومعهما الحارس الشاب حسين زكري قادرون على حماية عرين وادى دجلة بشكل جيد خلال الموسم الكروي الجديد في ظل الخبرات الجيدة التي يمتلكها عبد المنصف وعوض بجانب القدرات الجيدة التي يمتلكها حسين زكري بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة للفريق بالدوري.


وجدد دجلة تعاقده بشكل رسمي مع عبد المنصف لمدة عامين مقبلين بناء على رغبة اليوناني فاسيليو المدير الفني ونتيجة الدور المؤثر للحارس مع الفريق وخبراته الكبيرة.

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وادي دجلة يُؤمّن عرينه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

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