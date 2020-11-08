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تعليم

وكيل آداب عين شمس تكشف لصدى البلد الإجراءات المتخذة ضد مصابي فيروس كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:31 م
وكيل شئون اداب عين
وكيل شئون اداب عين شمس
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 قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية آداب عين شمس، ان الكلية مازالت تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى مؤكدة على عدم وجود أي اشتباه لحالات كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس  والعمال إلي الآن .

 

وأضافت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " ان الكلية لديها غرف عزل بكل دور بالمبنى الخاص بها  تعمل منذ امتحانات الفرق النهائية بالعام الماضي، لافتة الى انها غرفة جيدة التهوية وتحتوي على سرير للمريض وأدوات تعقيم.

 

واكدت " كامل " ان الكلية تتخذ الإجراءات المطلوبة في حين اكتشاف اي اشتباه بالتواصل مع المستشفيات الخاصة المعلنة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وعمل الفحوصات اللازمة للمريض الي ان يثبت إيجابية.

واستطردت وكيل آداب عين شمس ان ادارة الكلية توفر للطالب المعزول كافة احتياجاته داخل العزل لمتابعة العملية الدراسية خلال الانترنت والمنصات الإلكترونية.

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والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن كلية الآداب مُستعدة لاستقبال أي موجة جديدة من فيروس كورونا.

 

 

 

لافتًا إلى أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوى وذلك بالالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بالمداخل الرئيسية.

 

 

 

وأضاف "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في حالة تطور الظروف الراهنة سنعتمد بشكل اساسي على التعليم الهجين والمنصات الإلكترونية، مشيرًا إلي امكانية استبدال امتحانات الميدترم بأبحاث الكترونية كما حدث بالعام الماضي  مؤكدًا على أهمية الحفاظ علىصحة الطلاب وأهاليهم

 

 

 

وأكد عميد كلية الآداب بعين شمس على وجود نظام التكافل الاجتماعي الذي يتيح للطلاب شرائح مجانية لتوفير الانترنت لغير القادرين وتخفيض المصروفات الدراسية، مشددا على تعاون الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس لحل جميع العقبات التي تواجههم.

 

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