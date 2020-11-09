بعد انتهاء المرحلة الثانية.. 7 أحداث متبقية قبل نهاية انتخابات مجلس النواب

انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل أمس وأول أمس 7 و8 نوفمبر، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية.





جرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة لاشين إبراهيم، يتبقى 7 أحداث قبل نهاية مارثون انتخابات النواب، ثلاثة منهم في المرحلة الأولى مقابل 4 أحداث في الثانية.





المرحلة الأولى:

- تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر

-تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر

- 30 نوفمبر موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى

المرحلة الثانية:

- إعلان نتيجة الانتخابات 15 نوفمبر

- تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر

- تجرى جولة الإعادة للمصريين في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

- 14 ديسمبر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب





تنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.





وبالنسبة لنظام القوائم، نافست القائمة الوطنية من أجل مصر، قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا دارت المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



