فوزي البنزرتي يعمق جراح الوداد المغربي

رفض فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي تولي الإدارة الفنية لفريق الوداد البيضاوي المغربي خلفا للأرجنتيني أنخيل جاموندي.
وقال فوزي البنزرتي في تصريح أبرزه موقع: "لو 360 سبورت المغربي": "تلقيت عرضا من الوداد المغربي، لكنني مستمر مع الصفاقسي".
وبات جاموندي قريبا من الرحيل عن الوداد، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا " 5 - 1 ذهاب وإياب".
يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.