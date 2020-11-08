فوزي البنزرتي يعمق جراح الوداد المغربي

وبات جاموندي قريبا من الرحيل عن الوداد، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا " 5 - 1 ذهاب وإياب".

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.