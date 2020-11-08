أكتر وزير بتكلم معاه في كل وقت.. وزير الخارجية الفرنسي يكشف علاقته بسامح شكري

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إن تلك الزيارة هي الزيارة الـ 19 لمصر، مؤكدا أنه تربطه علاقة وطيدة ووثيقة ومختلفة ولها صداقة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، معقبا: "هو أكتر وزير بتكلم معاه في كل وقت ومكان".









وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر مع وزير الخارجية، أن فرنسا بحاجة إلى العلاقة مع مصر وهي علاقات استراتيجية متعددة وممتدة، وأن هناك بعض التحديات التي تواجهها كلا البلدين، وإيذاء تلك التعديات والتقلبات المناخية، فهناك مسئولية تقع على عاتق الجانبين لبناء العلاقات مرة أخرى.









وأوضح أنه تم التحدث في كثير من الأجزاء، بما يتعلق بالإرهاب والحملات المختلفة التي تسيء لكثير من رجال الدين والدولة، لافتا إلى أن فرنسا تكن احتراما عميقا للإسلام وهي الرسالة التي يحملها من كل الفرنسيين.









وأكد أن المسلمين في فرنسا جزء من تاريخ وهوية الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أنهم يكافحون الإرهاب وتحريفه ويكافحون التطرف، وأن هذه المعركة لا تخوضها فرنسا فقط وإنما العالم والمجتمع كله.









وتابع: "يجب أن نخوض تلك المعركة معا"، وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك ارتباطا وثيقا وتواصلا مستمرا على مستوى القيادة بين مصر وفرنسا، وجميع الأجهزة المشترك.









واستطرد: "إننا نسعى للتعاون فى كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ونعمل على تعزيز تلك العلاقة والارتقاء بها لخدمة مصالح الدولتين".



