جونسون: اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما زال يتعين اتمامه

وبعد أشهر من المحادثات بشأن اتفاق لحماية التجارة بين الجارتين من الحصص والتعريفات الجمركية المحتملة، ما زال يتعين على الجانبين إغلاق خلافات كبيرة بشأن نقطتين شائقتين على الأقل.





ويجب الموافقة على أي اتفاق بحلول منتصف نوفمبر للسماح بالتصديق ، مع أمل بعض الشركات في أن ضغط الوقت وأزمة كورونا كوفيد 19 المتصاعدة في معظم أنحاء أوروبا يمكن أن تركز العقول على تجنب الاضطراب في نهاية العام.





وقال مكتب جونسون إن كبير المفاوضين ، ميشيل بارنييه من الاتحاد الأوروبي وديفيد فروست البريطاني ، سيستأنفان المحادثات في لندن يوم الاثنين "لمضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق".





وقال جونسون للصحفيين "كنت دائما متحمسًا كبيرًا لصفقة تجارية مع أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين."





واضاف "أعتقد أن هناك ما يتعين القيام به، والخطوط العريضة واضحة للغاية. نحتاج فقط إلى المضي قدمًا والقيام بذلك إذا استطعنا. وقد قلت ذلك لـ (رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين بالأمس فقط. وهي تتفق معي تمامًا ".





في وقت سابق ، قال وزير الخارجية دومينيك راب لبرنامج أندرو مار شو لبرنامج بي بي سي إن هناك "فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق إذا حصلنا على المرونة من الاتحاد الأوروبي بشأن مصايد الأسماك وتكافؤ الفرص".





وتسببت الخلافات بشأن ضمانات المنافسة العادلة، خاصة فيما يتعلق بقواعد مساعدات الدولة ، ومصايد الأسماك ، وهو قطاع مليء بالرموز لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في إعاقة المحادثات منذ مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير.





ودعا الجانبان بعضهما البعض إلى حل وسط لإطلاق اتفاق في تبادلات تزداد حدة أكدت انعدام الثقة، خاصة بعد أن تحركت بريطانيا لتقويض أجزاء من اتفاق طلاق سابق.





وتريد بريطانيا اتفاقًا تجاريًا منفصلًا مع الولايات المتحدة ، لكن البعض يقول إن جونسون قد يكافح لإقامة علاقة وثيقة مع الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي شكك في الماضي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولم يلتق أبدًا برئيس الوزراء.