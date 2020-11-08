ولي عهد دبي يعلن نبأ سارا بشأن مسبار الأمل

أكد الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء أن مسبار الامل يواصل بنجاح رحلته التاريخية إلى الكوكب الأحمر، مسجلًا بذلك محطة جديدة في سجل إنجازات دولة الإمارات الممتد من الأرض إلى الفضاء.









وقال إن مهمة مسبار الأمل الذي سيصل إلى مداره حول الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير 2021 تتوج رحلة امتدت لخمسين عامًا من التأسيس والبناء والتمكين والإنجازات المتراكمة لدولة الإمارات منذ إعلان الاتحاد عام 1971، وتعد أيضًا بداية لخمسين عامًا أخرى من الإنجازات النوعية القائمة على العلم والمعرفة والابتكار في مجالات جديدة نتحدى فيها المستحيل ونتخطاه ونحوله إلى فرص، فدولتنا لا تعرف المستحيل، وقيادتنا لا ترضى لنفسها ولا لشعبها إلا بالمركز الأول".





جاء ذلك بعد إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر عن موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره في الكوكب الأحمر وذلك في التاسع من فبراير 2020، وقال في تغريدته: "بعد مرور ١١١ يوم على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت ٢٩٠ مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر ٩-٢-٢٠٢١ بإذن الله تمام الساعة ٧:٤٢ دقيقة مساء .. سيكون لنا عيدًا.. وللعرب..".





وتابع حمدان بن محمد: " وصول مسبار الأمل إلى المريخ بالتزامن مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي مجرد بداية للخمسين عامًا المقبلة فهناك مشاريع طموحة في المجالات كافة، وذلك بعد أن أصبح لدينا كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تحقيق رؤية وطموح القيادة في القطاع الفضائي الذي يتوسع وينمو بشكل مستدام، وغيره من القطاعات الواعدة.





وأضاف أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" نجح قبل أن يصل المسبار إلى مداره حول الكوكب الأحمر في غرس ثقافة جديدة في نفوس ووجدان أبناء وبنات الوطن مفادها أن العلم هو المستقبل وأن طموح دولتنا لا سقف له بعدما اخترق الفضاء، وأصبحنا أول دولة عربية تنجح في استكشاف الكواكب، كما أصبحت دولتنا عضوة في نادي مستكشفي المريخ الذي يضم 7 دول فقط.





وأكد بن راشد أن وصول الإمارات إلى المريخ كرابع دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي يلقي مسؤولية كبيرة على الأجيال القادمة لمواصلة مسيرة التقدم.





وثمن جهود فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، قائلًا: " أشكركم على جهدكم ودأبكم ومثابرتكم وتفانيكم، بعدما وضعتم نجاح هذا المشروع في مقدمة أولوياتكم رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأنجزتم هذه المهمة حتى الآن بنجاح فاق التوقعات، وسنحتفل معًا في التاسع من فبراير المقبل بوصول المسبار إلى مداره".