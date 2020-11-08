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شريف رمزي: "جدي صلاح ذو الفقار حببني في التمثيل ونادي الزمالك"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:11 م
شريف رمزي
شريف رمزي
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عادل نصار
قال الفنان شريف رمزي، إن يحرص على الاحتفال بعيد ميلاد والدته كل عام، وذلك لأنها كانت أهم شيء في حياته، قائلا "بدي والدتي حقها وبعتبر أنه أقل كتير، وأمهاتنا من صنعتنا الأم السند والظهر وهي بالنسبة لي شيء عظيم،  وكل عام أكتب منشورًا عن والدتي في عيد ميلادها".

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن والدته انفصلت عن والده منذ أن كان طفلًا صغيرًا، وكان عمره 3 سنوات وقتها، قائلا: "عاصرت جدي صلاح ذو الفقار وكنت أحضر معه وحبيت التمثيل من خلاله وكمان الحياة".

وأكمل شريف رمزي، أن الفنان الكبير صلاح ذو الفقار كان دائم التردد عليهم، وكان رجلًا استثنائيًا على حد قوله، قائلا: " كان فنانا عظيما وبيحب يبني اللى قدامه، وأنا بالصدفة طلعت بحب حاجات كتير زيه منها الألوان وحب نادي الزمالك وتفاصيل كتير جدًا".

وحرص النجم شريف رمزى على الاحتفال بعيد ميلاد والدته ليلى صلاح ذو الفقار من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ونشر أكثر من صورة لهما معًا، وعلق عليه قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي، وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أحبك".

نشر الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور، تجمعه بالفنان خالد الصاوى، وذلك أثناء تواجدهما في الجونة، وتحديدًا من أجل المشاركة فى حفل زفاف النجمة درة، وظهر الثنائى وهما مندمجان في حديث ضاحك، وعلق شريف رمزي على الصور قائلا: "حينما أجتمع أنا وخالد الصاوي في مكان بتكون دي النتيجة دايمًا"، كذلك نشر شريف فيديو يجمعه بالصاوى، وهما يغنيان أغنية لعمرو دياب فى حفل الزفاف.

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