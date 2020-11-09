وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا

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وقدم وائل جسار خلال الحفل، عددا من أشهر أغانيه، وأشعل حماس الحضور على أنغام "غريبة الناس".

كما قدم "بحبك يا مصر، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، حلم حياتي، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك، ماتغيبش ثواني، نخبي ليه، خليني ذكرى، انتبه على حالك، نهاية واحدة، نسم علينا الهوى، وحياتك ياحبيبي، كامل الاوصاف، الف ليلة وليلة، زي الهوا، في حضرة المحبوب".



