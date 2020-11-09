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محافظات

مرتضى منصور خارج البرلمان..إعادة بين 4 مرشحين في ميت غمر..مؤشرات أولية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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همت الحسيني
كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.

من المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي  32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي  31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا  ومحمود العزب 24791 صوتا.

ستجرى الاعاده لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.

بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.

وجاءت الأصوات كالتالى:

 مرتضى أحمد محمد منصور  21271
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
احمد محمود احمد محمد  14603
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى  7194
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى  27468
بدوى عبداللطيف هلال بدوى  32488
يوسف محمد يوسف على مناح  9137
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل  8591
محمود نصر نصر عامر   16123
رضا محمود نصر إبراهيم  3102
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى   7303
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى  8545
محمد موسى محمد موسى زارع   3690
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو   9280
عمرو حاتم متولى الهوارى  7622
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى  8115
محمود احمد العزب سيد احمد   24791
مصطفى محمد عزت حامد الشعار    3386
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش  3617
اسعد موسى عتريس  الجزار  2266
محمد منصور محمد منصور  1312
ايمن الغندور نصر الشاعر  1279
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن  2169
احمد عادل محمد محمد علام  7280
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال  10971
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان  11062
ابراهيم على ابراهيم الشناوى  9524
أمين عبدالحميد على القرموطى   12876
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى  6719
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد   2357
نادر ابراهيم محمد عليوه  8251
هلال نصر الدين السعيد السيد  6138



 

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