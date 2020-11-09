مرتضى منصور خارج البرلمان..إعادة بين 4 مرشحين في ميت غمر..مؤشرات أولية

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.
من المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي 32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي 31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا ومحمود العزب 24791 صوتا.
ستجرى الاعاده لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.
بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.
وجاءت الأصوات كالتالى:
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
احمد محمود احمد محمد 14603
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
محمود نصر نصر عامر 16123
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
احمد عادل محمد محمد علام 7280
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138