AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إعفاء الأهلي والزمالك.. الكاف يجري قرعة تمهيدي دوري الأبطال والكونفيدرالية اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلواني
يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم قرعة الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للموسم الكروى الجديد  ويشارك من مصر بمسابقة دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الجديدة ، الاهلى والزمالك بينما يلعب بيراميدز والمقاولون العرب فى الكونفيدرالية .

وينتظر نادي المقاولون العرب الفريق الذى سيواجهه فى الدور التمهيدي بعد عودته للمشاركة من جديد بالبطولات القارية بعد أن نجح فى حصد المركز الرابع بمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته الأخيرة .

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إعفاء ١٠ أندية من الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد قبل إجراء القرعة المقرر إجراؤها اليوم الاثنين.

وجاءت قائمة العشر أندية المعفاة من الدور التمهيدي على النحو التالي :

الزمالك 
الأهلي 
الترجي 
تي بي مازيمبي 
الوداد 
ماميلودي صن داونز 
الرجاء 
حوريا كوناكري 
فيتا كلوب 
بريميرو دي أوجوستو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم

بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

تقارير: كاف يفاجئ الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل السفر إلى المغرب

الكاف يرفع الطوارئ.. إجراءات قوية لتجنب مخاطر كورونا بإياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

كاف يعفي 10 أندية من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يجري قرعة الدور التمهيدي بدوري الأبطال والكونفيدرالية.. غدا

ترشيحاتنا

بسبب رسالة من صديقه.. سيدة تطلب الطلاق وترفع دعوى قضائية ضد زوجها

مأساة مروعة.. وفاة طفلة أثناء نومها بعد تشخيصها بالتهاب اللوزتين "تفاصيل"

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

متزوجة من 7 أشهر.. فريق بحث لكشف غموض مقتل عروس العمرانية

بعد اكتشاف تشابه انزيماتهم.. هل يصلح علاج فيروس سي فى مواجهة كورونا ؟

AdvertisementS

الصدمات تتوالي .. لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

قبل تقديمه رسميا اليوم .. تفاصيل عقد أحمد فتحي الخرافي مع بيراميدز

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

إصابة زوجة بدر بانون صفقة الأهلى الجديدة بـ كورونا

إعفاء الأهلي والزمالك.. الكاف يجري قرعة تمهيدي دوري الأبطال والكونفيدرالية اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك.. محمد صبحي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي وأخو صلاح أعطاني 100 جنيه.. وزير الرياضة يكشف عن ملعب نهائي أفريقيا

خطأ كبير .. الاتحاد الدولي يرفض استكمال دوري يد المحترفين بالقائمة القديمة

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

أحمد كشري يكشف سر أزمات الأهلي والزمالك ويتوقع الفائز بأفريقيا

عقاب ريال مدريد في صدر الصحف الإسبانية

الإسماعيلي يرحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

زيدان: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام فالنسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور