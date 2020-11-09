خلال 2020.. مصر استوردت بـ10 مليارات دولار منتجات وسلعا زراعية وغذائية

استوردت مصر بقيمة 10 مليار و 331 مليون دولار منتجات زراعية وغذائية الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل 11 مليار و 767 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 12.2% .





وبلغت قيمة اجمالي واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 45.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل 52.47 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 13.19 %.





كانت أهم المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة وارداتها مجموعه المراجـل(غلايات)،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4402 مليون دولار مقابل 5007 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا، حيث بلغت 4104 مليون دولار مقابل 5313 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الحبوب .





وبلغت 3613 مليون دولار مقابل 3985 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه حديد وصلب وفولاذ حيث بلغت 3816 مليون دولار مقابل 4982 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 2406 مليون دولار مقابل 2952 مليون دولار عام 2019.