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اقتصاد

خلال 2020.. مصر استوردت بـ10 مليارات دولار منتجات وسلعا زراعية وغذائية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:19 م
منتجات زراعية
منتجات زراعية
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آية الجارحي
استوردت مصر بقيمة 10 مليار و331 مليون دولار منتجات زراعية وغذائية  الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل 11 مليار و767 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 12.2% .
 
جاء ذلك وفقا لتقرير الصادرات والواردات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والاحصاء.



وبلغت قيمة اجمالي  واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية   45.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل  52.47 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 13.19 %.

كانت أهم المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة وارداتها مجموعه المراجـل(غلايات)،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4402 مليون دولار  مقابل 5007 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا، حيث بلغت 4104 مليون دولار مقابل 5313 مليون دولار  عام 2019   تليها مجموعه الحبوب   .

وبلغت 3613 مليون دولار مقابل 3985 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه حديد وصلب وفولاذ   حيث بلغت 3816 مليون دولار مقابل 4982  مليون دولار  عام 2019  تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها  ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 2406 مليون دولار مقابل 2952  مليون دولار  عام 2019.

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