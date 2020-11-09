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محافظات

استقبال 181 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء في الشرقية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:35 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقري بلغت 181 ألفا و327 طلبًا، مشيدا بإقبال المواطنين ورغبتهم في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون.  
 
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمركز التكنولوجي بمركز الزقازيق وحي أول لمتابعة انتظام العمل بهما والوقوف علي إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقديم أفضل الخدمات لهم , مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالمسافات البينية حفاظا علي صحة وسلامة العاملين والمترددين علي المركز لتلقي الخدمة.

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تفقد المحافظ صالة تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية وتحدث الى العاملين، مؤكدا ضرورة استكمال الأعمال بجدية وتعاون بين الجميع والعمل علي تقديم كل التسهيلات للمواطنين المخالفين لاستيفاء ملفات التصالح وتسديد نسبة 25 ٪ ( مقدم جدية التصالح).

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجهًا بحل أي مشكله فورا وتقديم كل سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين، وقال إن الدولة بأجهزتها المختلفة تبذل قصاري جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام، مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون والدولة.

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