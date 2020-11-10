صفات في المرأة تجعل الرجل يقع في حبها

يكشف هذا المقال عن الصفات والسمات فى المرأة التى تجعلها لا تقاوم ويحبها الرجل سريعا.

ما الذي يجعل الرجل يقع في الحب؟

كشف موقع mediacl news today ، عن صفات وسمات المرأة التى يحبها الرجل.

1. المرأة التى تتقبل الرجل كما هو

الوقوع في الحب أمر سهل ، لكن البقاء في الحب يمثل تحديًا بالتأكيد. أول قاعدة ذهبية للحفاظ على اهتمامك بالحب في العلاقة هي تعلم كيفية تقديره. يحب الرجال أن يتم قبولهم كما هم. أقبلي شريكك على حقيقته وليس كما تتمنى أن يكون. لا تحاولي تغييره.

يقدر الرجال هذا الإحساس بالراحة والأصالة الذي غالبًا ما يستمتعون به فقط بصحبة أصدقائهم. إذا كنت تستطيع تشجيعه على أن يكون على طبيعته الحقيقية ، فهذا يجعلك ودودًه للغاية ومحبوبًه. عندما يشعر بالأمان والراحة ، سينفتح عليك.



2. المرأة التي تجعله يشعر انه مهم

قد لا يلتقط الرجال الإشارات الدقيقة والإقرارات. يجب أن تكون صريحًن في التعبير عن أن رجلك مميز من خلال إظهاره على رأس أولوياتك. بمعنى آخر ، اجعليه يشعر بأنه مهم.

قدِّريه عندما يبذل قصارى جهده لشراء هدية أو يزودك بالدعم العاطفي الذي تشتد الحاجة إليه. أخبره أنه أحدث فرقًا في حياتك. هذا مهم في المراحل الأولى من العلاقة حيث قد يبذل الرجال قصارى جهدهم للفوز بقلبك.

3. المرأة التي تدفعه للأمام وتلهمه

يمكن للمرأة التي تتفوق في مساعيها ، سواء كانت مهنة أو أهداف لياقة أو معالم اجتماعية أو أي شيء يناسب وصفه للتفوق في الحياة ، أن تكون جذابة للغاية للرجال.



إذا شعر بأنكما تشتركان في دافع وشغف معينين ويلهم كل منكما الآخر ، فقد يراك كشريك رومانسي مساوٍ وجاد.

4. المرأة التي تشعره بالأمان في العلاقة

ينجذب الرجال إلى النساء القوية والواثقة ، هذه الفترة. الثقة هي واحدة من أكثر السمات جاذبية التي يمكن أن تتمتع بها المرأة. يجب أن ترتدي الثقة في سواعدك وتؤكد لرجلك أن العلاقة قوية وستنجح. إذا كنت آمنًا وواثقًا ، فسيشعر بنفس الشيء ، وسيؤدي ذلك إلى الانفتاح أكثر على نفسه والقدرة على إظهار جانبه الضعيف.

5. المرأة المنفتحة على فكرة الحب

الحب يجذب الحب. عندما تقابل السيد Right ، عليك أن تخبره أنك مستعد لشيء أكثر أهمية من موعد غير رسمي. يجب أن تكون منفتحًا على فكرة الحب وأن تنقل نواياك وعواطفك.

لا أحد يريد القتال من أجل شيء يشعر أنه طبيعي بالنسبة له ، وإظهار أن هناك مستقبلًا في علاقة رومانسية جادة أمر مهم في السماح له بالانفتاح عليك.

6. المرأة التي لا تحارب أنوثتها

يحب الرجال التواجد مع امرأة أصيلة وواثقة في التعبير عن جانبها الأنثوي. الرجال موجهون نحو المهام ويحبونها عندما يتم التحقق من صحة جهودهم وتقييمها ، خاصة إذا كانت مهمة جسدية. لا تحتاج إلى لعب دور الفتاة في محنة ، لكن السماح له بمساعدتك في أشياء بسيطة مثل تحريك شيء ثقيل أو إصلاح شيء ما يمكن أن يعزز ثقته حقًا.



لذا ، إذا شعرت أنه يتولى المسؤولية أو يحاول مساعدتك ، فلا بأس من التراجع والسماح له بالقيام بذلك من حين لآخر.

7. المرأة التى يمكنه رؤية المستقبل معها

يقدّر الرجال الاستقرار والديمومة مثلما تفعل النساء عندما يتعلق الأمر بالعلاقة. إذا كان ينظر إليك على أنك غير متاح عاطفيًا ، فسيجد صعوبة في النظر إليك على أنك محور عاطفته.

في حين أنه من المهم أن تعيش اللحظة وأن تكون لديك علاقة عضوية ، فقد تحتاج إلى إرسال بعض الإشارات بأنك في الحقيقة منفتح على شيء أكثر جدية. اعتمادًا على مرحلة العلاقة ، من المهم أن تتوافق أهداف حياتك طويلة المدى مع أهدافه - هل أنت منفتح على إنجاب الأطفال؟ ما نوع المنزل الذي تريد تملكه؟ أين تريد الاستقرار يوما ما؟

8. النساء اللواتي لا يمارسن ألعاب العقل

في كثير من الأحيان ، تلعب بعض النساء ألعابًا ذهنية لترى أن رجلهن يقفز من خلال الأطواق حتى يشعرن بالقوة والتحكم الكامل. يلعب البعض لعبة "انظر إلي" أو "الانتظار" أو "الاختبار" عندما لا يحتاجون إلى ذلك. على سبيل المثال ، يعد عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية على الفور جزءًا من ألعاب العقل التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.

يحب الرجال النساء الصادقات والمنفتحات معهم بشأن الأشياء المهمة حقًا. إذا تصرفت ببرود أو جعلت الأمور صعبة عليه لإثارة إعجابك ، فلن تنجح اللعبة لفترة طويلة. قد يؤدي ذلك إلى تصرفه بلا مبالاة أيضًا وعدم الالتزام الكامل بالعلاقة. لن يؤدي هذا إلى تغيير ديناميكية علاقتك فحسب ، بل سيؤثر أيضًا سلبًا على فرص وقوعه في حبك.

9. المرأة التي تشاركها الكيمياء فى العلاقة الحميمية

العلاقة الحميمة الجسدية مهمة في علاقات الكبار. يريد الرجال أن تكون نسائهم منفتحة معهم بشأن الجنس وثقة في لقاءاتهم الجنسية معهم. إذا استطعت أن تشع بهذه الثقة والانفتاح تجاهه ، فلن ينجذب إليك على المدى القصير فحسب ، بل يراك أيضًا كشريك رومانسي قابل للحياة على المدى الطويل.

هذا يفتح الباب أمامه لمناقشة تخيلاته ، وما الذي يثيره ، ومراوغاته الجنسية علانية. التواصل المفتوح حول الجنس هو علامة على العلاقات الصحية وغالبًا ما يكون عاملًا مهمًا في العلاقات والزيجات طويلة الأمد . هذا لا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر إغواءً أو أن تفعل شيئًا لا تشعر بالراحة تجاهه. التواصل في هذا الصدد هو المفتاح وسوف يساعدك بشكل كبير على المدى الطويل.

10. النساء المحبين للعمل الجماعي

من المفاهيم الخاطئة أن جميع الرجال يتعرضون للترهيب من قبل النساء ذوات المعايير العالية. قد يحبها الرجال حقًا إذا ارتقوا إلى المعايير العالية التي حددتها للعلاقة. إن امتلاك الثقة بالنفس أمر جذاب لكلا الجنسين. إذا شعر الرجل أنه لا يلبي معاييرك المتوقعة فحسب ، بل يتجاوزها بالفعل ، فمن المرجح أن يفعل الأشياء التي تستمتع بها أو تعجب به كثيرًا. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة المصادقة والثقة في العلاقة ويساعد على تعزيز الشعور بالمساواة والعمل الجماعي.

11. المرأة التي تشاركة اهتماماته

في حين أن كونك "الحزمة الكاملة" لأي مراة هو نوع من الخيال ، إلا أن هناك معايير واقعية لدى جميع الرجال لمراة يمكن أن يقعوا في حبها. لا ، ليس عليك أن تكون من عشاق الرياضة أو أن تشارك نفس الهوايات. إذا كانت لديك سمات وصفات يبحث عنها في امرأة ، فهناك فرصة جيدة أن يقع في حبك. يمكن أن تكون مشاركة وجهات نظر مماثلة حول السفر أو المأكولات أو الكتب أو الأفلام نقطة جذب كبيرة.

12. المرأة التي تجعله يشعر بالرضا

يمكن أن تكون الطريقة التي تجعلك بها يشعر الرجل بالغة الأهمية في كيفية رؤيته لك كشريك رومانسي جاد محتمل. على الرغم من أن التوافق في الخلفيات أو الوظائف يمكن أن يكون مكافأة ، إلا أن التوافق الداخلي هو الذي سيدفع علاقتك في النهاية إلى المستوى التالي. يجب أن تخبره عندما يجعلك تشعر بالرضا. سيعطيه ذلك شعورًا بالتحقق من الصحة يعود بالفائدة على كل منكما.

13. المرأة المنفتحة على الإمكانيات والخبرات

ينجذب الرجال نحو النساء بنظرة منفتحة - سواء كان ذلك بقول "نعم" للحياة بشكل عام أو ببساطة اتباع نهج المغامرة في الحياة. لا ، هذا لا يعني أنه يجب عليك فجأة تطوير شغف القفز بالمظلات أو ركوب الخيل ، ولكن الانفتاح على التجارب الجديدة قد يكون أمرًا جذابًا للرجال.

14. المرأة التي يمكن أن تتعامل مع الأوقات الصعبة بحكمة

يقدر الرجال المرأة التي يمكنها التعامل مع مشكلاتهم بأفضل ما لديهم من قدرات وتجاوز الأوقات الصعبة. باختصار ، الرجال يحبون النساء القادرات على التعامل مع الأزمات. غالبًا ما يتم تصوير النساء بشكل خاطئ على أنهن مفرطات في الانفعال في أوقات الأزمات. رغم أن إصلاح هذه الصورة النمطية ليست وظيفتك بين عشية وضحاها ، يمكنك المساعدة في تغيير هذا التصور.

الوقوع في الحب يعني أن تكون مع إمراة ما خلال السراء والضراء ، ويحب الرجال أن يعرفوا أنه بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور ، فإن لديهم شريكًه يمكنها مساعدتهم على تجاوز كل ذلك - معًا كزوجين.

15. شيء لا يمكن تفسيره يجذبه لها

على الرغم من كل التطورات في علم النفس والبحث في نفسية الإنسان ، لا يزال الحب لغزًا ينتظر الانهيار، الحب فريد من نوعه ، فلا يوجد زوجان يشتركان في نفس النوع من الحب ، ولا توجد قواعد ثابتة في الحب، كل علاقة مختلفة، ما يجذب الرجل إليك قد لا يعمل مع شخص آخر.