ضبط 70 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة قبل ترويجها بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٧٠ الف قطعة "كمامة طبية - سرنجات" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.





وقد تمكنت القوات من عملية الضبط قبل عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

