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فن

رد مؤلم من عبلة كامل على مروجي الشائعات عن مرضها بالسرطان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:40 م
عبلة كامل
عبلة كامل
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شروق حمدي
طمأنت الفنانة الكبيرة عبلة كامل جمهورها في الوطن العربي ومصر على صحتها بعد انتشار شائعات عن تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لاحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده"

وتابعت: "أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".

واختتمت قائلة: "باشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".

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