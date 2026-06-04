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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يجتمعان برؤساء فرق المتابعة للجان امتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبد الرحمن محمد

عقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، ود. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء فرق المتابعة من القطاعات الرئيسة المكلفة بمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لتنفيذ خطة العمل الميدانية لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، تم بحث أهم آليات المتابعة الميدانية لأعمال الامتحانات، والتنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في يسر وطمأنينة.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأزهر الشريف يولي امتحانات الثانوية الأزهرية اهتمامًا بالغًا، باعتبارها محطة تعليمية مهمة في مسيرة الطلاب، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين لإنجاح الامتحانات، والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان.

وأوضح فضيلته أن خطة المتابعة هذا العام تشهد مشاركة نحو 600 متابع من مختلف القطاعات والإدارات الرئيسة بالأزهر الشريف، تم توزيعهم على مستوى الجمهورية لمتابعة أعمال الامتحانات ميدانيًا، ورصد سير العمل داخل اللجان، والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات قد تطرأ أثناء انعقاد الامتحانات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الشيخ « عبد الغني » أننا نعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وقد تم إعداد فرق المتابعة وتجهيزها للقيام بدورها على الوجه الأكمل، بما يحقق الانضباط ويوفر البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة.

الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية

من جانبه، أوضح د. أحمد الشرقاوي، أن قطاع المعاهد الأزهرية انتهى من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية المتعلقة بالامتحانات، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم عناصر نجاح المنظومة الامتحانية، لما توفره من قدرة على سرعة رصد المشكلات والتعامل معها فورًا.

وأضاف الدكتور الشرقاوي تم وضع آليات واضحة للتواصل المباشر بين غرف العمليات المركزية والمتابعين بالمحافظات، بما يضمن سرعة نقل المعلومات واتخاذ القرارات اللازمة في حينها، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالحيادية والدقة في أعمال المتابعة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وفي ختام الاجتماع، شدد الشيخ أيمن عبدالغني على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية طوال فترة الامتحانات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في خروج امتحانات الثانوية الأزهرية بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالته التعليمية.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد

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