الرئيس اللبناني: الولايات المتحدة تحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلن الرئيس اللبناني، أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل وترامب سيكون الضامن المباشر له، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

إسرائيل: القتال مستمر في لبنان

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار "المشروط"، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القتال في الجنوب اللبناني مستمر، مشيراً إلى استمرار استهداف منشآت وبنى تابعة لـ حزب الله.

البيان شدد على أن العمليات العسكرية لم تتوقف وأن القوات الإسرائيلية تواصل ضرب أهداف في العمق، أدرعي حذّر السكان من التوجه نحو جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر، مؤكداً أن أي شخص يتجه جنوباً يعرض حياته للخطر.

وهذا الموقف يعكس تناقضاً بين الإعلان السياسي عن وقف النار وبين الواقع الميداني الذي يشهد استمرار العمليات العسكرية.





