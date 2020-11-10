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فن

اللي جي أحلى.. علي ربيع ينشر صورة مع أبطال فيلم الخطى العايمة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشر الفنان على ربيع صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر علي ربيع في الصورة، مع أبطال فيلم الخطة العايمة وعلق قائلا: "ابطال #فيلم_الخطه_العايمه الحمد لله علي نجاح الفيلم ومستمرين معاكو في كل السينمات ..ولسه الي جي احلي انتظرووو قريبا #علي_ربيع".

وحقق فيلم "الخطة العايمة" إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه في 4 أسابيع، حيث تم عرضه في 6 أكتوبر الماضي. 

وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة". 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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