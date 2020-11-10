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رياضة

وزير الرياضة يحسم الجدل: نهائي دوري أبطال أفريقيا سيقام في القاهرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني- محمد السعيد
أكد الدكتور أشرف صبحي أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر له 27 نوفمبر الجاري، سيقام في القاهرة.

وعقد الاتحاد المصري،  منذ قليل، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو الجنايني رئيس الاتحاد، ورئيسا بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل؛ لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية .

وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي: تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا شيئ مشرف لـ مصر، والمباراة النهائية  ستقام في القاهرة".

وتابع وزير الرياضة: "نفذنا برنامج  من الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، واستطعنا من خلاله إنهاء الدوري المصري بنجاح".

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
 
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك ومازيمبي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

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