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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد أماكن نقل مضبوطات مركز شرطة قليوب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:59 م
الدكتورة إيمان ريان
الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء الأماكن البديلة لمضبوطات مركز شرطة قليوب فضلا عن دراسة توصيل الصرف الصحى لمنطقة عزبة الغنام، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


بدأت الجولة بتفقد الأماكن البديلة لنقل مضبوطات مركز شرطة قليوب، وذلك تمهيدًا لفتح الشارع حيث تم تفقد منطقة أعلى مصرف اسكندر المغطى بشار الرشاع يتبع الرى بجوار مركز شرطة قليوب على مساحة 1500 متر كما تم تفقد ومعاينة قطعة أرض أملاك دولة تتبع مجلس المدينة بجوار السكة الحديد بقليوب المحطة على مساحة 650 متر.

جاء ذلك بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة قليوب والسيد عبدالعظيم نائب رئيس المدينة وممثل من مديرية الــري.

جدير بالذكر أن الطريق المغلق عبارة طريق تبادلي موازى و ملاصق لشريط السكة الحديد يصل بين مدينتي قليوب والقناطر الخيرية بديل للطريق الرئيسي، وهو مغلق حاليا لوجود مضبوطات به سيتم نقلها، وعمل فتحة السيارات.

كما تفقدت نائبة محافظ القليوبية، دراسة توصيل الصرف الصحى لمنطقة عزبة الغنام كمنحة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد اجرى جولة مفاجئة بمدينة بنها، شملت المرور على منطقة منشية النور وسعد زغلول وميدان كاميليا، حيث تم تحرير 10 محاضر إشغالات.

كما تمت مصادرة 5 عربات كارو متواجدة بمنطقة منشية النور، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره المحافظ بمنع مرور أى عربات كارو بمدن المحافظة.

وأشرف الهجان على إزالة الإشغالات المتواجدة بالمدينة، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

من جانبه، أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، و الانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

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