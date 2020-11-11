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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى .

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الأربعاء 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.


اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

سجل سعر اليورو 18.39 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع .



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.01 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية الاربعاء

سجل ين يابانى نحو 14.79 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.


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