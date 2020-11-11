سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الأربعاء 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.39 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..«الإسكان» تكشف تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط من الغرامات.. «خلال شهر».. فيديو
وسجل الفرنك السويسرى 17.01 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الاربعاء
سجل ين يابانى نحو 14.79 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الأربعاء 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.39 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53 جنيه للشراء و 20.85 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..«الإسكان» تكشف تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط من الغرامات.. «خلال شهر».. فيديو
وسجل الفرنك السويسرى 17.01 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الاربعاء
سجل ين يابانى نحو 14.79 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.