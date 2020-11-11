ترامب يتهم أوباما بالتجسس على حملته

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالتجسس على حملته.





وأعاد ترامب نشر تغريدة يزعم خلالها مراسل فوكس نيوز أن ديفين نونيس- الذي ترأس لجنة المخابرات بمجلس النواب- كان وراء الجهود المبذولة لتشويه سمعة التحقيق الروسي، ويقول صاحب التغريدة إن محتالي التواطؤ الروس يكرهون نونيس؛ لكشفه عملية التجسس والتسريبات غير القانونية لإدارة أوباما ضد ترامب.





بدوره علق ترامب على تلك التغريدة قائلا إن "أوباما تجسس على حملته الانتخابية، وتم اكتشاف ذلك".





وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، فيما رفض ترامب الاعتراف بذلك وقال إن تزويرًا وتلاعبًا وقع خلال فرز الأصوات بعدد من الولايات.





فيما أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية فيدرالية جديدة، قريبا، في ولاية ميشيجان، مُصِرَّة على أن "ترامب" سيتم إعلانه في النهاية فائزا بالانتخابات.



