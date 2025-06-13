الدمار في تل أبيب بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل .. شاهد

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة مقاطع فيديو لآثار الدمار الذي حل بتل أبيب، جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأكد مسئول أمريكي لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي يساعد في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أثناء إطلاقها على إسرائيل.

وساعد الجيش الأمريكي في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الهجمات الإيرانية السابقة على إسرائيل، مستخدمًا أصوله البحرية والجوية لإسقاط المقذوفات.

وفي سياق متصل، انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه للأمن القومي لمناقشة العمليات الإسرائيلية، وفقًا للبيت الأبيض.

ولم يقدم المسئولون تفاصيل حول أي جوانب محددة من محادثات ترامب مع كبار مساعديه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض أو مدة هذه المحادثات.

وأفاد مسئولون إسرائيليون، اليوم الجمعة بأن إيران أطلقت أكثر من ١٥٠ صاروخًا على دولة الاحتلال حتى الآن، وتم اعتراض العشرات منها بالفعل.

وأشار المسئولون الإسرائيليون الذين لم يكشفوا هويتهم لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستعد الآن لهجوم ثالث محتمل.

وطالبوا الإسرائيليين بالبقاء بالقرب من الملاجئ واتبعوا تنبيهات قيادة الجبهة الداخلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة إن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيواصل الدفاع عن شعبه وستتأكد من أن نظام آيات الله سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا لجرائمه، بسحب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة بأن الجيش الإيراني تمكن من أسر قائدة طائرة إسرائيلية خلال هجومها على طهران.

وأوضحت المصادر أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسرت قائدة إحدى الطائرتين، في تطور لافت يشير إلى تصعيد خطير بين الطرفين.

وأوضحت المصادر التي لم يكشف عن هويتها، أن الطائرتين تم اعتراضهما خلال اختراقهما الأجواء الإيرانية، حيث أُجبرت إحداهما على الهبوط بعد استهدافها، مما أتاح للقوات الإيرانية أسر قائدة الطائرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هويتها أو مكان احتجازها.