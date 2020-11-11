كورونا حول العالم.. مستشفيات أمريكا تبلغ ذروتها.. إيطاليا مهددة بموجة أخطر.. بريطانيا تسجل أعلى معدل منذ مايو

كان عدد الأشخاص الذين يموتون في الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم - خلال الشهر الماضي- من جائحة فيروس كورونا في تزايد مستمر، وهو أمر ليس مفاجئاً، وبالنظر إلى أن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا الجديدة آخذ في الارتفاع أيضًا، و لكن على الرغم من الخطاب الذي أطلقه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الانحدار في دمار الفيروس، فإن الصلة بين الحالات الجديدة والحالات الجديدة في المستشفيات والوفيات كانت ثابتة منذ شهور.



ويوم الثلاثاء، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 135000 حالة جديدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها صحيفة واشنطن بوست، حيث بلغ متوسط ​​الحالات في سبعة أيام ما يقرب من 121000 حالة جديدة.

وبعبارة أخرى، منذ يوم الانتخابات، تم اكتشاف حوالي 850 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أو حالة واحدة من بين كل 390 أمريكيًا.

وبلغ متوسط ​​عدد الوفيات أكثر من 1000 حالة وفاة كل يوم خلال الأسبوع الماضي، مع وفاة 1400، يوم الثلاثاء فقط.

ووفقًا لبيانات من مشروع تتبع كورنا، سجلت البلاد أيضًا ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب فيروس كورونا بواقع 62000، وحققت 17 ولاية، معظمها في الغرب الأوسط والسهول، مستويات عالية جديدة في المستشفيات.

وكان كل من عدد الحالات وعدد حالات الاستشفاء ينبئ باستمرار بعدد الوفيات التي ستتبعها.

ومنذ اليوم الأول من يوليو، كان متوسط معدل ​​الوفيات السبعة أيام كل يوم حوالي 1.7 في المائة من متوسط ​​عدد الحالات الجديدة وحوالي 2.1 في المائة من عدد حالات الاستشفاء التراكمية قبل أسبوعين، وكان هناك بعض الاختلاف، ولكن ليس كثيرًا.



وفي الوقت الحالي، عدد الوفيات أقل قليلًا مما كان متوقع، بالنظر إلى عدد الحالات قبل أسبوعين، ولكنه أعلى قليلًا بالنظر إلى عدد حالات العلاج في المستشفى.



ومن المحتمل أن يتراوح عدد الضحايا بين 1300 و 1900 حالة في غضون أسبوعين، و لكن هذا على افتراض أن كل شيء آخر يظل متساويًا.

وكان الهدف هو منع حدوث زيادة في الإصابات الجديدة التي من شأنها إغراق المستشفيات، ما يعرض للخطر ليس فقط مرضى كوفيد -19 ولكن أي شخص يحتاج إلى الوصول إلى وحدة العناية المركزة، وإذا استمرت مجاميع الحالات الحالية في الارتفاع، فقد يشكل ذلك تهديدًا حقيقيًا.

ووفقا لـ واشنطن بوست، من الممكن أن يرتفع عدد الوفيات لمجرد وجود عدد كبير جدًا من الحالات التي لا يمكن علاجها بشكل صحيح.

وتبنى ترامب وفريقه نهج عدم التدخل في التعامل مع الوباء بنتائج متوقعة، وقد استند جزء من هذا النهج إلى فكرة أن البلاد ستكون قادرة على التعامل مع زيادة في الحالات الجديدة - ولكن يبدو أنه لم يتم بذل أي جهد لاستيعابها بالفعل، والنتيجة هي المزيد من الحالات، والمزيد من الاستشفاء والمزيد من الوفيات دون أن تلوح في الأفق نهاية في الأفق للاتجاهات أو الزيادات.





لقاح فايزر

وأدى التحليل الأولي لشركة Pfizer و BioNTech - الذي يشير إلى أن لقاحهما كان فعالًا بنسبة 90٪ في الوقاية من أعراض فيروس كورونا - إلى خلق بعض الضوء في نهاية هذا النفق المظلم الطويل، والذي وضع الولايات المتحدة في صدارة دول العالم تأزما والأكثر ضررا.

وتأتي الفعالية بنسبة 90% في النهاية العالية لما يأمله الخبراء، والأخبار الجيدة لشركة Pfizer - وإن كانت أولية - هي أيضًا علامة مشجعة على مدى نجاح لقاحات أخرى مماثلة.





كورونا في أوروبا

وإلى أوروبا، وتحديدا إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، عن تسجيل 35،098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت الأرقام بشكل كبير من 25271 في اليوم السابق.





كما أبلغت الوزارة عن 580 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID مقابل 356 يوم الاثنين - وهو أعلى عدد وفيات يومية منذ 14 أبريل.





وفي المملكة المتحدة، أظهرت الأرقام الحكومية أن بريطانيا أبلغت عن 532 حالة وفاة جديدة لأشخاص في غضون 28 يومًا من ظهور COVID-19 الإيجابي الثلاثاء، وهو أعلى رقم يومي منذ مايو.





ويعد عدد القتلى اليومي هو الأعلى منذ الإعلان عن 614 حالة وفاة في 12 مايو.





وعدد الوفيات الجديد البالغ 532 حالة ارتفاع حاد عن 194 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين ، وقد يعكس تأخر الإبلاغ عن الوفيات منذ نهاية الأسبوع.





وكان هناك 20412 شخصًا ثبتت إصابتهم بـ كوفيد 19 في أحدث الأرقام اليومية، بانخفاض طفيف عن 21350 يوم الاثنين.



