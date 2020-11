جامعة سوهاج تهنئ علماءها الفائزين ضمن 2% من علماء العالم

هنأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج العلماء من الجامعة، والذين وردت أسماؤهم فى قائمة أفضل 2% من علماء العالم الذى أصدرته جامعة ستانفورد فى 16 أكتوبر بناء على قاعدة بيانات سكوبس لجميع المجالات وقد تم نشر هذه القائمة فى مجلة، معربا عن فخره واعنزازه بأبناء الجامعة من العلماء، ومؤكدا على تكريمهم من قبل مجلس الجامعة القادم.





وأوضح عزيز أن هذه القائمة تتضمن 170 مجالا مختلفا مع ما يقرب من 160 ألف عالم من مختلف دول العالم يمثلون 149 دولة وهو ما يمثل 2% من علماء العالم ، وجاء فى اخر تحديث 219 عالما من مصر فى 55 مجال ، وطبقا لعدد البحوث جاء دكتور محمود عبد العاطى 195 بحثا ودكتور إبراهيم عطيت الله 169 والدكتور سيد عبد الخالق 133 والدكتور عبد المعطي محمد عبد الله 122 والدكتور عماد الدين عليان 55 بحثا وهذا الترتيب يخضع لعدة معايير منها عدد البحوث ومعامل هيرش H-index وعدد الباحثين فى كل مجال، وفى الترتيب السابق لعام 2018 كان يوجد اكثر من 12 عالما من جامعة سوهاج ومنهم دكتور زكريا عطية، و الدكتوره ليلى حمدان، ودكتور هانى عبد اللطيف واخرون .





واضاف الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه طبقا لموقع سكوبس فان عدد البحوث المنشورة قد زادت بشكل كبير عن هذه الارقام، حيث ويوجد اول عشر باحثين من جامعة سوهاج طبقا لعدد البحوث المنشورة وهم:





أ.د محمود عبد العاطي 212 بحثا

أ.د ابراهيم عطيب الله 183 بحثا

أ.د السيد عبد الخالق 152 بحثا

أ.د عبد المعطى محمد عبد الله 134 بحثا

أ.د عنتر عبد الحميد 79 بحثا

أ.د هانى عبد اللطيف 73 بحثا

أ.د خيرى فتحى السيد 68 بحثا

أ.د ليلى عبد الرحمن 66 بحثا

أ.د احمد ابو ضيف 63 بحثا

ا.د اسلام محمد ابراهيم ٦٣ بحثا

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف المجلات العلمية في تصنيف Scopus يعتمد على مؤشرين هامين ويطلق على هذه المؤشرات اسم "معاملات التأثير".









مؤشر CiteScore: ويمثل عدد الاقتباسات السنوية من الأبحاث المنشورة في المجلة العلمية، وتعتبر المجلة الأقوى هي المجلة التي يتم الاستشهاد بالأبحاث المنشورة فيها بشكل أكثر.





مؤشر :h-index ويمتعلق بالنتاج العلمي للباحث، حيث يمثل هذا المؤشر عدد الاستشهادات الخاصة بالباحث من قبل الباحثين اللاحقين.









