AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تهنئ علماءها الفائزين ضمن 2% من علماء العالم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
جانب من التهنئة
جانب من التهنئة
Advertisements
أنغام الجنايني
هنأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج العلماء من الجامعة، والذين وردت أسماؤهم فى قائمة أفضل 2% من علماء العالم الذى أصدرته جامعة ستانفورد فى 16 أكتوبر بناء على قاعدة بيانات سكوبس لجميع المجالات وقد تم نشر هذه القائمة فى مجلة، معربا عن فخره واعنزازه بأبناء الجامعة من العلماء، ومؤكدا على تكريمهم من قبل مجلس الجامعة القادم.

https://bit.ly/3n6dQ2R Plos

وأوضح عزيز أن هذه القائمة تتضمن  170 مجالا مختلفا مع ما يقرب من 160 ألف عالم من مختلف دول العالم يمثلون 149 دولة وهو ما يمثل 2% من علماء العالم ، وجاء فى اخر تحديث 219 عالما من مصر فى 55 مجال ، وطبقا لعدد البحوث جاء دكتور محمود عبد العاطى 195 بحثا ودكتور إبراهيم عطيت الله 169 والدكتور سيد عبد الخالق 133 والدكتور عبد المعطي محمد عبد الله 122 والدكتور عماد الدين عليان 55 بحثا وهذا الترتيب يخضع لعدة معايير منها عدد البحوث ومعامل هيرش H-index  وعدد الباحثين فى كل مجال، وفى الترتيب السابق لعام 2018 كان يوجد اكثر من 12 عالما من جامعة سوهاج ومنهم دكتور زكريا عطية، و الدكتوره ليلى حمدان، ودكتور هانى عبد اللطيف واخرون .

واضاف الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه طبقا لموقع سكوبس فان عدد البحوث المنشورة قد زادت بشكل كبير عن هذه الارقام، حيث ويوجد اول عشر باحثين من جامعة سوهاج طبقا لعدد البحوث المنشورة وهم:

أ.د محمود عبد العاطي  212 بحثا
أ.د ابراهيم عطيب الله    183 بحثا
أ.د السيد عبد الخالق   152 بحثا
أ.د عبد المعطى محمد عبد الله    134 بحثا
أ.د عنتر عبد الحميد  79 بحثا
أ.د هانى عبد اللطيف  73 بحثا
أ.د خيرى فتحى السيد 68  بحثا
أ.د ليلى عبد الرحمن 66 بحثا
أ.د احمد ابو ضيف 63  بحثا
ا.د اسلام محمد ابراهيم ٦٣ بحثا
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف المجلات العلمية في تصنيف Scopus يعتمد على مؤشرين هامين ويطلق على هذه المؤشرات اسم "معاملات التأثير".


مؤشر CiteScore: ويمثل عدد الاقتباسات السنوية من الأبحاث المنشورة في المجلة العلمية، وتعتبر المجلة الأقوى هي المجلة التي يتم الاستشهاد بالأبحاث المنشورة فيها بشكل أكثر.

مؤشر :h-index ويمتعلق بالنتاج العلمي للباحث، حيث يمثل هذا المؤشر عدد الاستشهادات الخاصة بالباحث من قبل الباحثين اللاحقين.


Updated databases and code are freely available in Mendeley (https://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw). 
The original database (version 1) can also be found in https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1,
 the updated (version 2) can also be found in https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2, 
and any subsequent updates that might appear in the future will be generally accessible in https://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع اتفاقيتي تعاون بين كلية الآداب بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم

12 أكتوبر.. طب سوهاج تعقد ويبنار بعنوان "العودة إلى الجامعة في ظل كورونا"

إدراج المجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات ضمن قوائم الدولية للفهرسة العلمية

السن عين شمس توجه نصائح مهمة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

جامعة بني سويف تحتل المركز الأول في العلوم الفيزيائية والهندسية محليا و301-400 عالميا في تصنيف التايمز

جامعة بني سويف تنشر 23 بحثا عن فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

بعد إصابته.. ريال مدريد يكشف موقف بنزيما من المشاركة في المباريات القادمة

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

موت وخراب ديار.. قصة سيدة فقدت زوجها وشردها نجلها في الشارع

وفاة رئيس مجلس وزراء البحرين

أعمال تحتسب صدقة بدون دفع أموال.. الإفتاء توضحها

شاهد.. الظهور الأول لـ شقيقة محمد صلاح في حفل الزفاف بالإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة