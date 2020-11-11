AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر تخصصات اللجان الطبية في مناطق عزل المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل الى مفهوم أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية لاستقبال المرضى مما يمنح ميزه توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر، وذلك يخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها.

 

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يمكًن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت  أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصصة للمرضي المصابين بالكوفيد 19-  مع الإلتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.


وقد تم تخصص منطقة العزل للتعامل مع :

- المرضى الجدد المصابين  بفيروس  الكوفيد 19    

- المرضي الذين يعانوا من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19

- التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحالات)

 

وتشمل الخطة معايير منطقة العزل :

- 10  اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي)

- 40  سرير  في غرف منفردة او مزدوجة

- يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى  أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات  الاحترازية  و مكافحة العدوي  أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال  اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة .

 

- تتولى   لجنة طبية مكونة من اطباء تخصصات : الباطنة – الصدرية – الرعاية المركزية –التخدير – الاشعة- التحاليل الطبية – علاج طبيعي – النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي  الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى للمستشفيات الجارى إنشاؤها بالمراكز

وزير التعليم العالي يوضح استعدادات مواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

الأكبر فى الدلتا وبطاقة 360 سرير بينهم 45 للحالات الحرجة.. مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجامعي حلم يتحقق في عهد السيسي

محافظ أسيوط يطمئن على جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات «كورونا»

أستاذ أمراض صدر بعد تزايد إصابات كورونا: باين عليها بجد

التعليم العالي: اقسام عزل بالمستشفيات الجامعية حال حدوث موجة ثانية من كورونا

ترشيحاتنا

رئيسة اليونان تعتذر للرئيس السيسي.. لهذا السبب

الصحة العامة: يوجد 11 لقاحًا بالمراحل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا.. فيديو

الحكومة توافق على إصدار قانون التامين الموحد (نص المواد)

قبل بداية الشتاء.. اعرفي طريقة عمل شوربة العدس.. فيديو

مدبولي: إخلاء المقار الحكومية بالقاهرة في هذا التوقيت.. والغلق مصير أي محل غير ملتزم في البلاك فرايداي

نور ما طلعتش ولد.. مأساة طفلة مسجلة «ذكر» والسجل المدني يرفض التعديل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على هوندا أكورد 2021 الهايبرد.. صور

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

بشاحن خارق.. تعرف على مواصفات سلسلة أوبو القادمة Reno5 5G