ننشر تخصصات اللجان الطبية في مناطق عزل المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل الى مفهوم أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية لاستقبال المرضى مما يمنح ميزه توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر، وذلك يخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يمكًن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصصة للمرضي المصابين بالكوفيد 19- مع الإلتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.





وقد تم تخصص منطقة العزل للتعامل مع :

- المرضى الجدد المصابين بفيروس الكوفيد 19

- المرضي الذين يعانوا من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19

- التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحالات)

وتشمل الخطة معايير منطقة العزل :

- 10 اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي)

- 40 سرير في غرف منفردة او مزدوجة

- يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوي أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة .

- تتولى لجنة طبية مكونة من اطباء تخصصات : الباطنة – الصدرية – الرعاية المركزية –التخدير – الاشعة- التحاليل الطبية – علاج طبيعي – النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية.