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وزير الاتصالات: نعمل على رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة.. والحكومة ستنتقل للعاصمة الإدارية كحكومة تشاركية لا ورقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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الدكتور عمرو طلعت:
سيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونيًا لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين
تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونيًا بدلًا من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة
بدء الأرشفة في 16 جهة والانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة والتعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة


قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونيًا، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونيًا، وذلك بدلًا من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية  "إدارة الموارد البشرية"، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية.

بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية "الإدارة المالية"، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات ، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.

وقال الوزير: "فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تم في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة".

إلى جانب ذلك، أكد  وزير الاتصالات أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

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