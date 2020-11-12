جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما

حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شاهندة، ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتألقت زوجة عصام الحضري، بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة، خطفت بها الأنظار ، مرتدية جمبسوت كب باللون الأسود ذات الأكمام مكشوفة، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.