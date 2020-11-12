جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:30 ص
احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شاهندة، ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وتألقت زوجة عصام الحضري، بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة، خطفت بها الأنظار، مرتدية جمبسوت كب باللون الأسود ذات الأكمام مكشوفة، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.
وعلق عصام الحضري، على الصور، "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".
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