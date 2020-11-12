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فن

نبيل الحلفاوي يعلق على شفاء نشوى مصطفى من فيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:17 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على شفاء الفنانة نشوى مصطفى من فيروس كورونا المستجد. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر "تويتر"، "نشوى بكل الصدق والعرفان تحكي عن بسالة وتفاني الأبطال المقاتلين في هذه المعركة الشرسة. حماهم الله هم وأسرهم وجازاهم خيرا بقدر عطائهم.وحمد لله على سلامتك".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت شفاءها من فيروس كورونا المستجد، من خلال البروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.



وأوضحت نشوى مصطفى، علي صفحة وزارة الصحة، أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105، تم توجيهها فورا إلي أقرب مستشفى لها لتلقي العلاج.


وشكرت نشوى مصطفى، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بالمستشفى، لما بذلوه من جهد وتحدٍ للفيروس للقضاء عليه.

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