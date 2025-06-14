مبلغ ضخم.. إنفانتينو يكشف تكلفة المباراة الواحدة في كأس العالم للأندية

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تكلفة كل مباراة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "نريد أن نجعل من كرة قدم الأندية رياضة عالمية بحق، بدلاً من اقتصار النخبة على عدد محدود من الأندية والدول، ونمنح الأمل لأندية مثل ماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا، وأولسان الكوري الجنوبي، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا".

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أضاف: "كل مباراة من مباريات البطولة ستكون تكلفتها 30 مليون دولار من أصل إيرادات إجمالية تصل إلى ملياري دولار.. لا توجد بطولة أندية أخرى في العالم تحقق هذا الرقم للمباراة الواحدة.. لكننا حرصنا في الوقت ذاته على ألا تكون هذه العوائد على حساب تجربة المشجعين".

الأهلي ضد إنتر ميامي

ويواجه فريق الأهلي نظيره إنتر ميامي، في الثالثة صباحا على استاد هارد روك في افتتاح كأس العالم للأندية.