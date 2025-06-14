أول اختبار حقيقي للصفقات.. إسلام صادق: الأهلي في مهمة تاريخية أمام إنتر ميامي

تحدث الإعلامي إسلام صادق، عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي، المقرر إقامتها خلال ساعات، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وكتب إسلام صادق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي في مهمة تاريخية بصفقاته الجديدة في أول اختبار حقيقي، أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية".



وكشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن المدرجات الفارغة قبل مواجهة الأهلي وإنتر ميامي.

ويواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي في الثالثة صباح الأحد 15 يونيو الجاري، على استاد “هارد روك” في افتتاح كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “فيفا” قرر إعادة توزيع الجماهير داخل ملاعب البطولة، بحيث يتم نقل حاملي التذاكر إلى المقاعد المواجهة للكاميرات، من أجل إعطاء انطباع بصري أفضل عن امتلاء المدرجات.

ويأتي هذا القرار، وسط حالة من الركود في عملية شراء تذاكر البطولة، رغم إعلان الفيفا سابقًا عن تخفيض أسعار التذاكر؛ لتشجيع الإقبال الجماهيري، خاصة في المباريات غير الجاذبة جماهيريًا.



مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يوجد الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة، رفقة كل من “إنتر ميامي - بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي”.