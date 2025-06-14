الهلال الأحمر: نمتلك 5 بنوك للدم ونستهدف 10 في نهاية 2025

يحتفل الهلال الأحمر المصري باليوم العالمي للمتبرعين 2025، والذي يحل في الـ 14 من يونيو كل عام؛ للتعبير عن الامتنان للمتبرعين بالدم تطوعًا ودون مقابل لمساهمتهم في إنقاذ الأرواح.



ونظم الهلال الأحمر المصري، عدد من الفعاليات اليوم، لتوعية المواطنين بالحاجة الماسة للتبرع بالدم والبلازما وتأثيرها على حياة المرضى، وتشجيع المتبرعين الجدد والحاليين على التبرع مما يساعد على ضمان إمدادات الدم المستقرة والكافي، تسليط وكذلك الضوء على التأثير الإيجابي للمتبرعين بالدم على صحة ورفاهية الآخرين وتعزيز قيم التضامن والرحمة والمجتمع.



وقامت فرق الهلال الأحمر المصري، بتنظيم حملات للتبرع بالدم في أماكن التجمعات العامة، وتنفيذ عدد من الفعاليات في بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري؛ لتشجيع المتطوعين على التبرع بالدم، وتقديم دعم نفسي لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا الذين يجري نقل دم لهم بصفة دائمة ببنك الدم.



وشارك في فعاليات "يوم القلب السليم "، والتي أقيمت في مركز شباب الجزيرة، حيث قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بتقديم خدمات الإسعافات الأولية اللازمة للمشاركين في الماراثون الرياضي، بالإضافة إلى سيارة مجهزة على أعلى مستوى لحث المشاركين على التبرع، وتنظيم عدد من اللقاءات التوعوية لتشجيع المواطنين على تبني أسلوب حياة صحية سليمة.

