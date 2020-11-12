تقدم الخدمة الطبية لـ 1.6 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب ١.٦ مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن.

وأضاف وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ ١٥٩١٦٩٠ سيدة بالمحافظ حتي الآن، مشيرًا الي أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

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وأشار "مسعود" إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفًا بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.