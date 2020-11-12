جيش الإحتلال والشاباك ينفذان عملية لاعتقال مطلوبين

نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك اليوم الخميس عملية عسكرية موسعة لاعتقال مطلوبين يخططون لشن هجمات على اسرائيل في ذكري اغتيال القيادي بحركة الجهاد الفلسطينية بهاء ابو العطا.





وأكد الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي والشاباك ينفذون مطاردات واسعة لمطلوبين كبار بعد وصول معلومات استخبارية تفيد بتخطيطهم لتنفيذ عمليات في وقت قريب.





وبدأ جيش إسرائيل العملية العسكرية في بلدة كوبر شمال رام الله لليوم الثاني، والتي تهدف لاعتقال مطلوبين يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.





وتشير معلومات استخباراتية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى نوايا الأشخاص الذين يتم مطاردتهم لتنفيذ هجمات تم التخطيط إليها، مشيرة إلى أن ضباط من جهاز الأمن العام "الشاباك" يشاركون في عملية الجيش الإسرائيلي لمطاردة أولئك الأشخاص.





وقالت القناة 12 العبرية إن "قرية كوبر هي من القرى التي خرج منها فلسطينيون نفذوا هجمات شديدة".