AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جيش الإحتلال والشاباك ينفذان عملية لاعتقال مطلوبين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي والشاباك ينفذون عملية عسكرية واسعة لاعتقال
Advertisements
سمر صالح
نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك اليوم الخميس عملية عسكرية موسعة لاعتقال مطلوبين يخططون لشن هجمات على اسرائيل في ذكري اغتيال القيادي بحركة الجهاد الفلسطينية بهاء ابو العطا.

وأكد الإعلام العبري  أن الجيش الإسرائيلي والشاباك ينفذون مطاردات واسعة لمطلوبين كبار بعد وصول معلومات استخبارية تفيد بتخطيطهم لتنفيذ عمليات في وقت قريب.

وبدأ جيش إسرائيل العملية العسكرية في بلدة كوبر شمال رام الله لليوم الثاني، والتي تهدف لاعتقال مطلوبين يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وتشير معلومات استخباراتية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى نوايا الأشخاص الذين يتم مطاردتهم لتنفيذ هجمات تم التخطيط إليها، مشيرة إلى أن ضباط من جهاز الأمن العام "الشاباك" يشاركون في عملية الجيش الإسرائيلي لمطاردة أولئك الأشخاص.

وقالت القناة 12 العبرية إن "قرية كوبر هي من القرى التي خرج منها فلسطينيون نفذوا هجمات شديدة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدعم من تركيا ولبنان.. إسرائيل تكشف مخططات إيران وحزب الله لشن هجمات داخلها

قناص جنوب داعش يسقط في أيدي الاستخبارات العراقية

من جديد.. العراق تحارب داعش

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

ترشيحاتنا

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري

شاهد.. أحدث ظهور لـ يارا عبر السوشيال ميديا

ستندمون.. هل ينتقم ترامب لهزيمته ببيع أسرار الأمن القومي الأمريكي؟

أخبار الرياضة| شفاء أحمد أحمد من كورونا.. وموعد نهائي كأس مصر.. وسيراميكا كليوباترا يتعاقد مع بكار

اجتماع عاجل لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام