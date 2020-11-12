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محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. تنفيد أعمال رصف طريق بلبيس -ميت جابر منيا القمح

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:48 م
رصف طريق
رصف طريق
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق استكمال أعمال الرصف الجارية بطريق "بلبيس -ميت جابر -منيا القمح".


مشيرًا إلي أنه جار تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظه بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول الي بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين.


أكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .


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و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ اعمال رصف طريق بلبيس / ميت جابر / منيا القمح بنطاف مركزي بلبيس ومنيا القمح بطول 6 كم وبتكلفة 15 مليون و820 ألف جنيه.


مشيرا إلي أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطرق وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.

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