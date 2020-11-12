AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لرش المياه في الشوارع.. تحرير محضر لمواطن في المنيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:29 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتحرير محضر مخالفة لمواطن يقوم باستخدام المياه في رش الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك ترشيدًا للمياه وعدم إهدارها وحفاظًا علي  أعمال الرصف بالشوارع.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لشوارع قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

أقرأ ايضا:

غطى على زمايله المتغيبين.. إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف بوحدة محلية للتحقيق

 

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارة الصرف بالشرقية للبدء فورًا في أعمال التطهير ورفع المخلفات والقمامة من مصرف العزيزية أمام منطقة مسجد أبو غالي والذي يتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بصحة المواطنين مع بحث إمكانية إعداد الدراسة اللازمة لتغطية المصرف طبقًا للإعتمادات المالية المتاحة .

 

حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين موجهًا رئيس المركز بفحصها والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورًا .

 

أكد محافظ الشرقية على رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع القرية أولًا بأول وعدم السماح لتراكمها لفترات طويلة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

لرش المياه في الشوارع.. تحرير محضر لمواطن في المنيا
لرش المياه في الشوارع.. تحرير محضر لمواطن في المنيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمشتول السوق ويتابع أعمال الرصف وتطهير مصرف العجمي

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

محافظ الشرقية يفاجئ قرية السكاكرة بههيا ويأمر بتطهير مصرف أم الشوك

تطهير مصرف أم الشوك التابع لمركز ومدينة ههيا من تراكمات القمامة

محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية

غراب: استمرار حملات النظافة والتجميل لإظهار محافظة الشرقية بالشكل الحضاري

ترشيحاتنا

بعد يومين من البحث.. الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة الجندي المفقود مقتولًا

هل تبطل صلاة من عطس وقال "الحمد لله" ؟ الإفتاء تجيب

هل تلغي التعليم العالي امتحانات الميدتيرم .. الوزراء يجيب

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

بعد خسارة ترامب.. ماذا يفعل الرؤساء الأمريكيين عندما يغادرون البيت الأبيض؟

أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام