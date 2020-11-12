لرش المياه في الشوارع.. تحرير محضر لمواطن في المنيا

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتحرير محضر مخالفة لمواطن يقوم باستخدام المياه في رش الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك ترشيدًا للمياه وعدم إهدارها وحفاظًا علي أعمال الرصف بالشوارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لشوارع قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

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كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارة الصرف بالشرقية للبدء فورًا في أعمال التطهير ورفع المخلفات والقمامة من مصرف العزيزية أمام منطقة مسجد أبو غالي والذي يتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بصحة المواطنين مع بحث إمكانية إعداد الدراسة اللازمة لتغطية المصرف طبقًا للإعتمادات المالية المتاحة .

حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين موجهًا رئيس المركز بفحصها والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورًا .

أكد محافظ الشرقية على رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع القرية أولًا بأول وعدم السماح لتراكمها لفترات طويلة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.