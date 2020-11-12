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محافظات

غطى على زمايله المتغيبين.. إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف بوحدة محلية للتحقيق

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي


تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحلية بالعزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والإنصراف وتبين له عدم قيام مسئول سجل الحضور والإنصراف بالتسديد أمام 6 من المتغيبين عن العمل ليأمر المحافظ بإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية ، مؤكدًا على ضرورة الإلتزم بمواعيد الحضور والإنصراف ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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أوصى المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بالعزيزية بحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقًا للقانون ، والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

 

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيل المقصرين.

غطى على زمايله المتغيبين.. إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف بوحدة محلية للتحقيق
غطى على زمايله المتغيبين.. إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف بوحدة محلية للتحقيق
غطى على زمايله المتغيبين.. إحالة مسئول سجل الحضور والانصراف بوحدة محلية للتحقيق

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