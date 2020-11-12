تطعيم 453 ألف تلميذ بالحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بمدارس المحافظة، قامت أمس بتجريع ٢٥٣٧٥٢ تلميذ، ليصل الإجمالي من تم تجريعهم إلي ٤٥٣٢٧٧ تلميذ حتي الآن، خلال يومان منذ إنطلاق فعاليات الحملة.





وأوضح وكيل الوزارة بأن الحملة التي بدأت يوم ٩ نوفمبر تستمر حتي يوم ١٩ نوفمبر الجاري، وتستهدف تجريع ١١٦٩٣٤٧ تلميذ بمدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بالمحافظة، منهم ١٠٥٣٥٦٦ تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، و ١١٥٧٨١ طفل بمرحلة رياض الأطفال، بعدد ١١٦٠٠٠٠ قرص سهل البلع، وذو طعم مقبول بعقار ميبندازول، من خلال ٤٣٧ فرقة طبية مدربة بالمحافظة.

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وأكد الدكتور هشام مسعود بأنه تم التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية والازهرية لتنفيذ الحملة، وتم توفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة علي الفرق بتجريع جميع التلاميذ المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التجريع، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.





وأشار الدكتور هشام مسعود بأن الإصابة بالديدان المعوية تؤدي إلي آلم بالبطن مع قيء وإسهال، وفقدان للشهية مع فقدان الوزن، وقلة التركيز مع الصداع والهمدان "نتيجة الأنيميا"، والضعف عام.