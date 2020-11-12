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رياضة

مدرب دجلة يكشف عودة النادي الاهلي من أجل ضم بيكهام .. تفاصيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:15 م
أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان "بيكهام"
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محمد رشاد
كشف محمد عبد الواحد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن مسئولي الأهلي عادوا مرة أخرى في مفاوضات من أجل ضم مدافع الفريق أحمد رمضان "بيكهام".

وقال عبد الواحد خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، أن الصفقة بين الأهلي ودجلة حول ضم "بيكهام "تعثرت بسبب المقابل المادي.

وقال مدرب دجلة :"نادي وادي دجلة اتفق مع الأهلي على رقم معين، لكن الأهلي كان يريد دفع مبلغ آخر".

وتابع :"الأهلي قام بعرض لاعبين من أجل الدخول في الصفقة والحصول عليهم على سبيل الإعارة إلا أن المدير الفني رفضهم".

وواصل مدرب دجلة تصريحاته :"طلبنا من الأهلي الحصول على أحد من الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن إلا أن الأهلي قرر عودتهم".

وأنهى :"المفاوضات عادت من جديد مع الأهلي منذ يومين، وأتوقع أن اللاعب سيرحل لصفوف الأهلي".

واستطاع لاعب المنتخب المصري الأوليمبي وصاحب الـ23 عامًا أن يشارك في 30 مباراة بقميص دجلة خلال الموسم المنقضي لينجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين حاسمين.

جدير بالذكر أن الأهلي دعم صفوفه بالصفقة الثانية أمس الأربعاء، بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، عندما أعلن النادي الأحمر حصوله على خدمات المدافع المغربي الدولي بدر بانون قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي.

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